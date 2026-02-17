Vierfacher Olympiasieger in Tauhardt "Ein echter Coup": Biathlon-Legende Sven Fischer kommt als Gast zu Finnelauf-Vorabend
Es ist ein Glücksgriff für die Organisatoren des Finnelaufs: Biathlon-Legende und Vierfach-Olympiasieger Sven Fischer ist der Stargast bei der diesjährigen Abendveranstaltung. Wie ihnen das gelungen ist und was Sportfans jetzt schon zu Fischers Auftritt und dem Finnelauf wissen müssen.
Aktualisiert: 17.02.2026, 11:09
Tauhardt/Billroda - Das nennt man wohl perfektes Timing: So ziemlich genau zur Halbzeit der gegenwärtig stattfindenden Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d’ mpezzo warten die Organisatoren des alljährlichen Finnelaufs mit einer spektakulären Nachricht auf.