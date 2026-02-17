Vierfacher Olympiasieger in Tauhardt "Ein echter Coup": Biathlon-Legende Sven Fischer kommt als Gast zu Finnelauf-Vorabend

Es ist ein Glücksgriff für die Organisatoren des Finnelaufs: Biathlon-Legende und Vierfach-Olympiasieger Sven Fischer ist der Stargast bei der diesjährigen Abendveranstaltung. Wie ihnen das gelungen ist und was Sportfans jetzt schon zu Fischers Auftritt und dem Finnelauf wissen müssen.