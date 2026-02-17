weather schneeregen
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Naumburg
    4. >

  4. Biathlon-Legende Sven Fischer kommt als Gast zu Finnelauf in Tauhardt

Vierfacher Olympiasieger in Tauhardt "Ein echter Coup": Biathlon-Legende Sven Fischer kommt als Gast zu Finnelauf-Vorabend

Es ist ein Glücksgriff für die Organisatoren des Finnelaufs: Biathlon-Legende und Vierfach-Olympiasieger Sven Fischer ist der Stargast bei der diesjährigen Abendveranstaltung. Wie ihnen das gelungen ist und was Sportfans jetzt schon zu Fischers Auftritt und dem Finnelauf wissen müssen.

Von Andreas Löffler Aktualisiert: 17.02.2026, 11:09
Biathlon-Vierfach-Olympiasieger Sven Fischer ist diesjähriger Stargast bei der Veranstaltung am Vorabend des traditionellen Finnelaufs.
Biathlon-Vierfach-Olympiasieger Sven Fischer ist diesjähriger Stargast bei der Veranstaltung am Vorabend des traditionellen Finnelaufs. (Foto: Veranstalter)

Tauhardt/Billroda - Das nennt man wohl perfektes Timing: So ziemlich genau zur Halbzeit der gegenwärtig stattfindenden Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d’ mpezzo warten die Organisatoren des alljährlichen Finnelaufs mit einer spektakulären Nachricht auf.