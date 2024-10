Naumburg - Zwei gute Nachrichten für alle Kleinjenaer Max-Klinger-Schüler: Erstens, dieses Jahr gibt’s 14 Tage Herbstferien, also kann auch nächste Woche noch gefaulenzt werden. Und zweitens: Ab 14. Oktober müssen sie nicht mehr im engen Ausweichquartier in der Naumburger Jägerstraße rechnen und schreiben, sondern endlich in den frisch renovierten Klassenzimmern in Kleinjena.

