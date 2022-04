Falsche Mitarbeiter unterwegs: Autobahn GmbH warnt vor Betrügern

Naumburg/Halle - Betrugsversuche mit der Vortäuschung falscher Tatsachen, ob nun am Telefon oder an der Haustür, sind leider noch immer Mode. Aktuell warnt die Autobahn GmbH „aus gegebenem Anlass ausdrücklich vor Betrügern, die sich als Mitarbeiter der Autobahn GmbH ausgeben und an der Haustür Servicedienstleistungen anbieten. Hierbei handelt es sich um eine Betrugsmasche“, schreibt das Unternehmen in einer Pressemitteilung.

In den vergangenen Tagen und Wochen sei mehrfach von Fällen berichtet worden, bei denen sich Betrüger als Mitarbeiter der Autobahn GmbH ausgegeben haben. „Die Personen klingelten an Haustüren von Privatpersonen und baten Dienstleistungen verschiedener Arten zu vermeintlich günstigen Preisen an“, wird berichtet. In erster Linie sei es um Asphaltarbeiten gegangen, die mit angeblich übrig gebliebenem Material von Baustellen und Sanierungsmaßnahmen kostengünstig angeboten werden könnten.

Doch wie sind die Betrüger zu erkennen? Laut Unternehmen tragen sie „bedruckte Kleidung und fahren vermeintliche Dienstwagen, die mit dem Logo der Autobahn GmbH versehen sind“. Doch Vorsicht: Während an den Fahrzeugen der angeblichen Dienstleister oft ausländische Kennzeichen angebracht sind, tragen alle Fahrzeuge der tatsächlichen Autobahn GmbH Berliner Nummernschilder. Das Unternehmen arbeite auch grundsätzlich nicht für Privatpersonen, sondern ist ausschließlich für Planung, Bau, Instandhaltung, Betrieb, Finanzierung und Verwaltung der Autobahnen in der Bundesrepublik Deutschland zuständig. (hbo)