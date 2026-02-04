Obwohl sie als Vorletzte der Kreisliga-Staffel 1 jedes Tor und jeden Punkt dringend brauchen, erweisen sich die Kicker des FC ZWK Nebra II gegen die SG Freyburg II / Gleina als vorbildliche Sportler. Für welche ungewöhnliche Aktion auf dem Spielfeld sie jetzt einen Preis erhalten.

Trotz eigener Not - fair geht vor: Wie Nebraer Fußballer mit Anstand und Sportsgeist sogar Gegner beeindrucken

Ehrung für eine ganz besondere Fair-Play-Aktion im Amateurfußball: Finn Melzian vom Landesfußballverband FSA (5. v. l.) übergibt Preis und Trainingsbälle an Andreas Henzel (6. v. r.) und dessen Nebraer Team.

Nebra - Den 15. November 2025 werden die Kreisliga-Fußballer von der zweiten Mannschaft des FC ZWK Nebra ganz gewiss nicht so schnell vergessen – und zwar nicht nur, weil da mit Markus Konieczny einer der ihren seinen 41. Geburtstag feierte. Bei ihrer am gleichen Datum stattfindenden Auswärtspartie bei der SG Freyburg II / Gleina am 12. Spieltag der Kreisliga warteten die Nebraer mit einer ungewöhnlichen, von ausgeprägtem Sportsgeist zeugenden Aktion auf – einer, die ihnen jetzt den vom Landesfußballverband FSA vergebenen Preis für die „Fairplay-Geste des Monats“ eintrug.