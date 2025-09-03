Polizei und Feuerwehr wurden am Mittwoch in die Naumburger Windmühlenstraße gerufen. Ein angebranntes Essen sorgte für Rauchschwaden - und einen Einsatz.

Zu einem vermeinlichen Großbrand wurde die Naumburger Feuerwehr in die Windmühlenstraße/ Ecke Webergasse gerufen. Wie sich aber herausstellte hatte nur ein angebranntes Essen für mächtig Rauch gesorgt.

Naumburg/cm - Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr rückten am Mittwochmorgen in die Windmühlenstraße aus. Da Zeugen von Rauchschwaden aus einem Wohnungsfenster berichteten, musste ein Wohnhausbrand befürchtet werden, teilte ein Sprecher des Polizeireviers Burgenlandkreis am Mittwoch mit.

Vor Ort konnte glücklicherweise schnell aufgeklärt werden, dass es sich lediglich um angebranntes Essen in einer Küche handelte. Bis auf die verkohlte Mahlzeit entstand kein Schaden.