Bergsteiger aus Köthen Immer hoch hinaus: Ein Bergsteiger erklimmt den höchsten Gipfel der Alpen
Der Köthener Denis Liedke ist Lehrer und Bergsteiger. War er vor kurzem noch auf dem höchsten Berg der Alpen, sitzt er nun wieder im Klassenzimmer.
03.09.2025, 18:00
Köthen/MZ. - „Berge sind meine zweite Heimat“, sagt Denis Liedke. Nachdem er vor wenigen Wochen den Mont Blanc, mit 4.806 Metern der höchste Berg der Alpen, bestiegen hat, plant er schon die nächsten Touren. Mit seinem besten Freund und Begleiter Paul Müller teilt er die Leidenschaft des Bergsteigens. Seit einigen Jahren kennen die beiden kaum eine Grenze: Zugspitze, Großvenediger, Castor und Pollux. Privat lässt Denis Liedke es auch mal ruhiger angehen – er ist Familienvater und Lehrer.