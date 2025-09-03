Der Köthener Denis Liedke ist Lehrer und Bergsteiger. War er vor kurzem noch auf dem höchsten Berg der Alpen, sitzt er nun wieder im Klassenzimmer.

Immer hoch hinaus: Ein Bergsteiger erklimmt den höchsten Gipfel der Alpen

Bergsteiger Denis Liedke am Mont Blanc auf dem Gletscher im Vallée Blanche. Er hält ein Bild von seinen Kindern und eines von seinen Großeltern in den Händen.

Köthen/MZ. - „Berge sind meine zweite Heimat“, sagt Denis Liedke. Nachdem er vor wenigen Wochen den Mont Blanc, mit 4.806 Metern der höchste Berg der Alpen, bestiegen hat, plant er schon die nächsten Touren. Mit seinem besten Freund und Begleiter Paul Müller teilt er die Leidenschaft des Bergsteigens. Seit einigen Jahren kennen die beiden kaum eine Grenze: Zugspitze, Großvenediger, Castor und Pollux. Privat lässt Denis Liedke es auch mal ruhiger angehen – er ist Familienvater und Lehrer.