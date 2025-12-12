Die Rotkäppchen-Mumm-Chefin Silvia Wiesner will die Sektkellerei in Freyburg auch durch alkoholfreie Getränke voranbringen. Die 43-Jährige erzählt im Interview, wie sie sich ins Unternehmen eingearbeitet hat.

„Es geht um Genuss“ – wie Silvia Wiesner Rotkäppchen-Mumm voranbringen will

Freyburg/MZ - Seit Frühjahr 2025 führt Silvia Wiesner die Sektkellerei Rotkäppchen-Mumm aus Freyburg, die inzwischen einen Jahresumsatz von knapp 1,3 Milliarden Euro erwirtschaftet. Wie will Wiesner das Unternehmen in den kommenden Jahren weiterentwickeln? Die MZ sprach mit der 43-Jährigen über alkoholfreie Getränke, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und wo ihr Schreibtisch steht.