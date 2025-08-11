Clara Lofing ist jüngst zur 16. Lauchaer Weinprinzessin gekürt worden – mit gerade einmal 17 Jahren. Wie sie sich bei einem versteckten Einsatz und sorgfältig getarnt auf ihr Amt einstimmte.

Erst undercover, dann per Taxi: Was Amstantritt der neuen Weinprinzessin von Laucha so kurios macht

Clara Lofing ist Ende Juli im Beisein des regionalen Weinadels zur neuen und nunmehr 16. Weinprinzessin von Laucha gekrönt worden.

Nebra/Laucha - Die Tarnung war perfekt: Bei der diesjährigen Weinwanderung in Steigra Ende Juni hatte sich Clara Lofing einfach als Freundin von Romy, der jüngeren Schwester von Lauchas damals amtierender Weinprinzessin Michelle Schneider, ausgegeben.