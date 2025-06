Die Steigraer Weinprinzessin Laura Victoria Philipp hat in einem Jahr fast 60 Veranstaltungen begleitet. Am 28. Juni lädt sie zum Weinwandertag nach Steigra ein – mit einer besonderen Überraschung.

Steigra/MZ. - Das Ehrenamt als Steigraer Weinprinzessin sei sehr ereignisreich und zeitintensiv, aber vor allem wunderschön, resümiert Laura Victoria Philipp zur Halbzeit ihrer Regentschaft. In dem Jahr, in dem sie die Krone nun trägt, hat sie als Weinprinzessin insgesamt fast 60 Veranstaltungen in Sachsen-Anhalt und Thüringen begleitet. Zudem repräsentierte sie das Amt und die Weinregion Steigra auch an weiter entfernten Orten -- wenn auch nicht persönlich: Ihr Vater André Philipp, Geschäftsführer des Familienunternehmens Philipp Reisen aus Steigra, hat seinen Reisebus mit einem großen Bild von Laura bekleben lassen. „So bin ich immer mit an Bord", schmunzelt die 24-Jährige. Über die Idee ihres Vaters habe sie sich sehr gefreut.