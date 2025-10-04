Der Herrengosserstedter Unternehmer Thomas Ramdohr ist einer der vielen, die sich im ländlichen Raum engagieren. Was er im Oktober in seinen Ehrenämtern sowie mit Frau und Söhnen vorhat.

Erst Geburtstag, dann Kirmes: Worauf sich Haustechnik-Unternehmer Thomas Ramdohr im Oktober freut

Engagiert im eigenen Haustechnik-Unternehmen sowie in mehreren Ehrenämtern: der Herrengosserstedter Thomas Ramdohr.

Herrengosserstedt - Dass Thomas Ramdohr zumindest im Landstrich zwischen Eckartsberga und Lossa bekannt ist wie der sprichwörtliche bunte Hund, dürfte zuallererst mit dem von seinem Vater Bernhard gegründeten Haustechnik-Unternehmen zusammenhängen, das der Herrengosserstedter inzwischen mit seinem Bruder Dirk führt.