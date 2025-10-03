Drei junge Frauen absolvieren ihr duales Studium bei der Bundesagentur für Arbeit. Sie berichten von Chancen, ersten Erfahrungen und darüber, ob sie ihrer Region treu bleiben.

Studium mit Praxisnähe - Junge Frauen verraten, warum sie der Agentur für Arbeit vertrauen

Bitterfeld/MZ. - In der Agentur für Arbeit Bitterfeld geben drei junge Frauen Einblicke in ihren Alltag als Studierende. Sie absolvieren ein duales Studium an der Hochschule der Bundesagentur in Schwerin und verbringen ihre Praxisphasen in den Geschäftsstellen. Ihre Erfahrungen zeigen, wie vielfältig die Aufgaben sind – und warum die Agentur mehr ist als nur Anlaufstelle für Jobsuchende.