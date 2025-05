Nach der Havarie in Lengefeld „erwischte“ es nun Bad Kösen. Die Wasserversorgung im Stadtgebiet konnte nach Arbeiten in der Krusestraße allerdings schnell wieder hergestellt werden.

Ein Rohrbruch in der Käthe-Kruse-Straße in Bad Kösen beschäftigte am Donnerstag die Bauarbeiter.

Bad Kösen/be/tra. - Ein Unglück kommt selten allein: Dieser alt bekannte Spruch wurde Realität. Denn nach der Havarie in Lengefeld musste in der Bad Kösener Käthe-Kruse-Straße am Donnerstagmorgen erneut ein Rohrbruch beseitigt werden. Rasches Handeln war angesagt. Die Mannschaft des Abwasser-Zweckverbandes Saale Unstrut machte sich mit Unterstützung einer Fachfirma zunächst daran, das Wasser abzusperren, das Leck zu finden und den Rohrbruch an der Hauptwasserleitung freizulegen. Dabei wurde dann recht schnell sichtbar, dass ein Riss in der Wasserleitung die Störung ausgelöst hatte.

Durch eine gezielte Umleitung konnte die Wasserversorgung im Stadtgebiet Bad Kösen aber weitestgehend sichergestellt und der Schaden zügig repariert werden. Der Fahrzeugverkehr musste an der Havariestelle vorbeigeleitet werden, aber auch das klappt ohne große Verzögerungen und Beeinträchtigungen.