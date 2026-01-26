Naumburgerin Angela Thein lebt ein halbes Jahr in Südkorea – um die Sprache weiter zu lernen und Taekwondo zu trainieren. Zurück kommt sie mit tollen Erfahrungen und zwei besonderen Urkunden.

Ein Sabbatical in Fernost - Wie sich Naumburgerin in Südkorea zwei Dan holt

Angela Thein, Lehrerin an der Hus-Schule, weilte für ein halbes Jahr in Südkorea. Schon seit ihrer Kindheit begeistert sie der Kampfsport.

Naumburg - Ich bin dann mal weg. Eine vielzitierte Wendung, die für viele eher ein Wunsch bleibt. Angela Thein hat sie indes Wirklichkeit werden lassen. Die Naumburgerin zog es nicht auf den berühmten Jakobsweg und nach Spanien. Ein halbes Jahr verbrachte die 58-Jährige in Südkorea.