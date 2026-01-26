Bildungsurlaub in Asien Ein Sabbatical in Fernost - Wie sich Naumburgerin in Südkorea zwei Dan holt
Naumburgerin Angela Thein lebt ein halbes Jahr in Südkorea – um die Sprache weiter zu lernen und Taekwondo zu trainieren. Zurück kommt sie mit tollen Erfahrungen und zwei besonderen Urkunden.
Aktualisiert: 26.01.2026, 13:28
Naumburg - Ich bin dann mal weg. Eine vielzitierte Wendung, die für viele eher ein Wunsch bleibt. Angela Thein hat sie indes Wirklichkeit werden lassen. Die Naumburgerin zog es nicht auf den berühmten Jakobsweg und nach Spanien. Ein halbes Jahr verbrachte die 58-Jährige in Südkorea.