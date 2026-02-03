Schneekanone, Rodelpiste, Eishockeyturnier und sogar Biathlon: Der Finne-Ort Lossa im Burgenlandkreis verwandelt sich bei Minusgraden zum Sehnsuchtsort für Schneebegeisterte. Möglich macht das die besondere Lage – vor allem aber eine engagierte Gemeinschaft.

Ein Dorf mit „Wintermacke“: Wie ein 800-Einwohner-Ort zur Schnee-Attraktion wird

Anett Karcher (v.l.), Kriemhild mit Enkelin und Melanie Remus machen sich bereit zum Schlittenwettrennen. Rodeln ist in Lossa im Winter fast immer möglich – dank Schneekanone.

Lossa/MZ - Von der Fahrbahn der Seitenstraße hier in Lossa (Burgenlandkreis) ist nichts mehr zu sehen. Eine dichte Schneedecke bedeckt den Boden. Macht nichts, die Zufahrt ist ohnehin durch zwei rot-weiße Gitter versperrt – denn die Piste ist für Schlitten reserviert. Statt Motorbrummen schallt an diesem Nachmittag Jauchzen über die weiße Fläche. Etwa ein dutzend Kinder und Erwachsene sausen den gut 50 Meter langen Hang hinunter. Kriemhild zieht gerade ihre Enkelin auf einem rosa Plastikschlitten die Piste hoch. Sie blinzelt in den Wind. „Schön. Richtig schön.“