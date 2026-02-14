Lia Heimbach hat sich dem Kunstradsport verschrieben und ist schon Ostdeutsche Meisterin. Ihr Uropa gründete 1951 in Mücheln einen Verein, den Großonkel Gerd seit 37 Jahren leitet. Großtanten spielten in der Radpolo-Bundesliga und vergaben Noten bei Weltmeisterschaften.

Eher auf Rad geturnt als damit gefahren: Wie junge Balgstädterin Tradition ihrer Müchelner Großfamilie fortsetzt

Ihre Großtante war bei zwei Weltmeisterschaften

Eine, die ihren Sport mit großer Freude und Leidenschaft betreibt: die zehn Jahre alte Balgstädterin Lia Heimbach.

Balgstädt/Mücheln - An den Eintrag bei einer der für Vorschulkinder obligatorischen U-Untersuchungen kann sich die Balgstädterin Kathleen Heimbach noch ganz genau erinnern: Ihre Tochter Lia sei „motorisch nicht altersgerecht entwickelt“, hielten die Ärzte da fest – Tretauto, Laufrad oder Roller sollten besser noch ein wenig warten.