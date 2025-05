Auf frischer Tat ertappt: Bauer Matthias Schmidt liefert sich Verfolgungsjagd mit mutmaßlichem Einbrecher-Trio an seinem Hühnermobil.

Dramatische Nacht in Balgstädt: Wie Landwirt Matthias Schmidt einen Hühnerdieb schnappt

Balgstädt - Dramatische Begebenheit in Balgstädt: In der Nacht zu Mittwoch konnte der ortsansässige Landwirt Matthias Schmidt Diebe stellen, die es auf das Hühnermobil des von ihm mit seiner Schwester Madleen geführten Agrarbetriebes „MaMa's Unstruttaler“ abgesehen hatten. Über einen ähnlich gelagerten Fall bei der Verfolgung eines Diebes von Alkoholika in einem Naumburger Edeka-Markt hatte Tageblatt/MZ erst jüngst berichtet.