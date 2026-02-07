Freude über Spendenscheck bei Jahreshauptversmmlung Doppelte Doppelspitze: Welche personelle Besonderheit bei Feuerwehren in Gemeinde Kaiserpfalz verblüfft

Freiwillige Ortswehr Wendelstein und Kinderfeuerwehr Kaiserpfalz blicken auf das 2025 Erreichte zurück. Wie lokale Wirtschaftsunternehmen die Brandbekämpfer unterstützen und was die Kids vom Feuerwehr-Nachwuchs in der Kreisleitstelle Naumburg erlebten.