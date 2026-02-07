weather gefrierenderregen
Halle (Saale), Deutschland
  4. Freude über Spendenscheck bei Jahreshauptversmmlung: Doppelte Doppelspitze: Welche personelle Besonderheit bei Feuerwehren in Gemeinde Kaiserpfalz verblüfft

Freiwillige Ortswehr Wendelstein und Kinderfeuerwehr Kaiserpfalz blicken auf das 2025 Erreichte zurück. Wie lokale Wirtschaftsunternehmen die Brandbekämpfer unterstützen und was die Kids vom Feuerwehr-Nachwuchs in der Kreisleitstelle Naumburg erlebten.

Von Andreas Löffler 07.02.2026, 05:40
Bei der Jahreshauptversammlung der Kinderfeuerwehr Kaiserpfalz, v.l.: Mütze & Rätzel-Chef (und Gemeindebürgermeister) Andreas Reiche, Loreen Krause, Mirco Kästner und Christian Becker (Verbandsgemeindewehr Finne).
Bei der Jahreshauptversammlung der Kinderfeuerwehr Kaiserpfalz, v.l.: Mütze & Rätzel-Chef (und Gemeindebürgermeister) Andreas Reiche, Loreen Krause, Mirco Kästner und Christian Becker (Verbandsgemeindewehr Finne). (Foto: FFW Wendelstein)

Wendelstein - Wer jüngst die Jahreshauptversammlung der Kinderfeuerwehr Kaiserpfalz und tags darauf jene der Freiwilligen Feuerwehr Wendelstein besuchte, konnte dort eine ungewöhnliche personelle Konstellation erleben – die doppelte Doppelspitze nämlich.