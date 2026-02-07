20 Jahre Büttenredner Abschied von „Rocker Manni“ - das hat KCK-Präsident Daniel Grimm aus Könnern nun vor
20 Jahre hat er mit dieser Figur auf der Bühne beim Karneval Club Könnern gestanden - darum nimmt KCK-Präsident Daniel Grimm nun Abschied von dem etwas anderen Büttenredner.
07.02.2026, 07:11
Könnern/MZ. - Den Song „Highway to Hell“ von AC/DC an, die Sonnenbrille auf und schon kann sich die Tür zum großen Kulturhaussaal in Könnern öffnen. Die Zuschauer wissen inzwischen genau, was dann zu den Prunksitzungen des Karneval Clubs Könnern (KCK) folgt: