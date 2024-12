Ein Mann hat am späten Freitagabend die Leitstelle des Burgenlandkreises informiert, dass der Dachstuhl des Naumburger Doms brennen würde. Die Einsatzkräfte rücken umsonst aus. Vor Ort ist kein Feuer zu sehen. Polizei trifft psychisch labilen Mann an.

Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten am späten Freitagabend zum Naumburger Dom aus. Doch der Anruf eines 56-jähriges Mannes bei der Leitstelle stellte sich als falsch heraus.

Naumburg/cm - Am späten Freitagabend gegen 23.15 Uhr erhielt die Kreisstelle den Anruf eines Mannes, der vermeldete, dass der Dachstuhl des Naumburger Domes brennen würde. Mehrere Feuerwehren, so aus Naumburg, Flemmingen, Bad Kösen, Roßbach und Großjena, rückten daraufhin aus. Ein Feuer konnten die Einsatzkräfte, die in mehreren Trupps eine Kontrolle vornahmen, allerdings nicht feststellen, wie die Freiwillige Feuerwehr Naumburg auf ihrer Facebook informierte.

Die Polizei traf vor Ort einen 56-Jährigen an, der laut Polizeisprecher psychische Auffälligkeiten aufwies. Nach einer Stunde war der Einsatz für alle Einsatzkräfte beendet. Der Fall ist nun Gegenstand weiterer Ermittlungen, heißt es auf Nachfrage seitens der Polizei abschließend.