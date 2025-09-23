Das Brunnenfest in Tultewitz hat über die Jahre an Anziehung gewonnen und ist längst für viele von außerhalb ein fester Termin im Kalender. Wie ist das gelungen, was zeichnet es aus?

Die strahlende Margarete oder warum das Brunnenfest so beliebt ist

Ihm ist das Fest am kommenden Wochenende in Tultewitz gewidmet: dem Margaretenbrunnen, hier bei der Begehung im Zuge des Dorfspaziergangs von Naumburgs OB Armin Müller im Mai vor zwei Jahren.

Tultewitz. - Ein Jubiläum vorfristig feiern: Dass das geht, haben die Tultewitz-Schiebener vor zwei Jahren bewiesen, als sie das 750. Brunnenfest ausriefen. Ein Fehler in der Chronik führte zur Vorverlegung um ein Jahr. Der Heimat-, Denkmal- und Kulturverein Tultewitz/Schieben ließ, weil schon alles arrangiert war, kurzerhand „reinfeiern“. Auch dieses Jahr steht das Brunnenfest an – am kommenden Wochenende. Darüber sprachen wir mit dem Vereinsvorsitzenden Robert Strohbach, der für die „Naumburger Maischter“ auch das Ende August stattfindende „WeinkultOr“-Festival in Naumburg organisiert.