Weil weniger Wein getrunken wird und sich das Klima wandelt, könnte die Rebfläche in Deutschland um 30 Prozent sinken. Promi-Winzer sieht Horrorszenario für seine Kollegen. Wie die Lage an Saale und Unstrut aktuell aussieht.

Von Torsten Kühl Aktualisiert: 22.08.2025, 12:53
Das Anbaugebiet Saale-Unstrut hat sich in den vergangenen Jahrzehnten prächtig entwickelt – auch mit publikumswirksamen Veranstaltungen wie der Saale-Weinmeile. Doch europaweit geht der Weinabsatz zurück, und das beschäftigt auch die hiesigen Winzer. (Foto: Torsten Biel)

Freyburg. - Zehntausende Gäste bei der Saale-Weinmeile zu Pfingsten, Menschenmassen auch beim Freyburger Weinfrühling am Tag der Arbeit, stetig wachsende Besucherzahlen beim „Unstrut-Wein-Erlebnis“, gut gefüllte Straußwirtschaften an den Wochenenden: Der Saale-Unstrut-Wein, der in den vergangenen Jahren einen riesigen Qualitätssprung erlebt hat, erfreut sich großer Beliebtheit.