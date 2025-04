Unter dem bewährten Motto „Junger Wein in alten Mauern“ gibt es zum Weinfrühling am 1. Mai wieder reichlich Trubel zwischen Ehrau- und Schweigenbergen sowie im Ortsteil Zscheiplitz. Was Besucher wissen sollten - vom Shuttle bis hin zum Hundeverbot.

Tausende Besucher werden am 1. Mai zum traditionellen Weinfrühling wieder in Freyburg erwartet.

Freyburg/cm. - Mit dem Weinfrühling am 1. Mai in Freyburg startet die Weinregion Saale-Unstrut in die diesjährige Festsaison. Mehr als 72 Winzer, Gastronomen, Vereine und Händler werden sich an der nunmehr 21. Auflage unter dem bewährten Motto „Junger Wein in alten Mauern“ beteiligen. Die sechs Kilometer lange Route zieht sich traditionell entlang der Ehrau- und der Schweigenberge. Einige Stationen befinden sich im Freyburger Ortsteil Zscheiplitz. Das Freibad in Freyburg sowie die nahe gelegene Kanu-Fahrrad-Station an der Unstrut laden jeweils zu einem Tag der offenen Tür ein.

Ein Shuttle-Service wird in der Zeit von 11.30 bis 18.30 Uhr die Stationen Bahnhof, Ehrauberge, Schützenplatz. Eckstädter Platz und Weingut Pawis in Zscheiplitz bedienen. Der Fahrpreis ist direkt im Taxi zu entrichten. Ausgewiesene Parkplätze befinden sich in der Bahnhofstraße, am Netto-Markt, Schützenplatz sowie an den Ehraubergen. Eine Durchfahrt durch die Stadt ist nicht möglich, teilt der Fremdenverkehrsverein Freyburg in einer sAnkündigung mit. Genutzt werden soll die Umgehungsstraße. Auf der Strecke besteht ein generelles Hundeverbot.

Auch in diesem Jahr gibt es ein Festglas, diesmal versehen mit einem Weinberghaus aus den Schweigenbergen - das der Familie Gurks. Das Glas wurde in limitierter Auflage gefertigt und ist an den Ständen zu erwerben.