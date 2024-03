Der Freyburger Frank Geithe hat sich in der sechsten Runde die 50 Euro gesichert.

Naumburg. - Frank Geithe hat die sechste Runde des regionalen Fußball-Tippspiels von Tageblatt/MZ gewonnen. Damit gehen die 50 Euro von der BRU Security GmbH wie in der Vorwoche (da hatte Ralf Nebe gewonnen) nach Freyburg. Der 37-jährige Geithe, der im Hauptamt der Verwaltungsgemeinschaft Unstruttal arbeitet und noch für die „Alten Herren“ des FC RSK kickt, kam wie André Zschenker aus Halle auf zehn Punkte, hatte aber Glück beim Losen. Für den Sieg in der Gesamtwertung gibt es am Ende der Saison eine BLK-Guthabenkarte im Wert von 500 Euro, spendiert von der Firma ESM.

Resultate/Frank Geithes Tipps:

SC Naumburg - FSV Bennstedt 3:2/2:1

BSC Laucha - ESV Herrengosserstedt 1:0/1:0

Wacker Wengelsdorf - SC Naumburg II 1:1/1:1

SG Spergau - FC RSK Freyburg 3:0/2:2

BW Bad Kösen II - SV Mertendorf ausgefallen

FC ZWK Nebra II - Lossa/Rastenberg 3:5/1:3

BW Bad Kösen - Eintracht Kreisfeld 3:1/1:1

FC ZWK Nebra - SV Kretzschau 0:3/2:1

Baumersrodaer SV - Grün-Gelb Osterfeld 0:1/5:0

Langendorf/WFV - Bad Bibra/Saubach 0:2/2:1

Stand der Gesamtwertung:

1. Reiner Töpfer (Naumburg) 53

2. Patrick Hausmann (Bad Kösen) 52

3. René Hamann (Eckartsberga) 50

4. Nick Augsten (Naumburg) 49

4. Markus Konieczny (Memleben) 49

6. Frank Ritter (Naumburg) 48

6. Karsten Haberzettl (Freyburg) 48

8. Max Wege (Leipzig) 47

8. Sybille Körner (Bad Bibra) 47

8. Jörg Wege (Laucha) 47

Bestes Team der Gesamtwertung bleibt „vonwegen“ (Klaus und Max Wege/Görlitz, Leipzig) mit nunmehr 44,0 Zählern im Schnitt. In der sechsten Runde waren „FCB_SGD“ ( Aaron Ackermann/Lukas Töpe aus Wangen) und „Berg1104“ (Frank Geithe/Anne Thieme aus Freyburg) mit je 8,0 Punkten die Besten. Für den Sieg in der Mannschaftsgesamtwertung gibt es am Saisonende einen 100-Euro-Gutschein für das Freyburger Sporthaus F.C.Röder. (tok)