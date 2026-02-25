weather wolkig
  4. Liederzyklus auf der Bühne: Der letzte Weg - Wie Theater Naumburg Schuberts „Winterreise“ in Szene setzt

Das Theater Naumburg bringt Franz Schuberts berühmten Liederzyklus „Winterreise“ auf die Studiobühne – mit Hansjörg Schnaß, Opernsänger, Schauspieler und Geist in „Hamlet“.

Von Constanze Matthes 25.02.2026, 17:01
Der Wahl-Brüsseler Hansjörg Schnaß singt Schuberts Liederzyklus „Winterreise“ an zwei Abenden im Naumburger Theater.
Der Wahl-Brüsseler Hansjörg Schnaß singt Schuberts Liederzyklus „Winterreise“ an zwei Abenden im Naumburger Theater. (Foto: Torsten Biel)

Naumburg - Er ist ein Reisender. Mit einem großen schwarzen Koffer in der Hand, dicken Wintermantel und derben Stiefeln geht er durch den Raum. Es ist sein allerletzter Weg – ein Weg voller Erinnerungen. Franz Schuberts „Winterreise“, 1827 entstanden, hat Hansjörg Schnaß fast ein Leben lang begleitet.