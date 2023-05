Gleina - Es ging wieder los. Gleina wurde Treffpunkt für Fans von Oldtimer-Traktoren aller Marken. Der ortsansässige Club „Mona Lisa“ hatte in diesem Jahr das dritte Gleinaer Lanz-Bulldog-Treffen organisiert. Bereits früh am Morgen tuckerten auf den Straßen nach Gleina die Traktoren. Sie kamen aus allen Richtungen zum großen Treffplatz an der „Mona Lisa“. Das große Blubb-Blubb ist zwar längst in die Jahre gekommen. Doch wie zu hören war, hat es wenig von seinem Charme verloren. Im Gegenteil.

Das Zurschaustellen der kernigen Ackermaschinen begeisterte Hunderte Besucher. Die Faszination für Traktoren, so war es in Gleina zu erleben, ist ungebrochen. Ob Jung oder Alt, Fans aller Generationen strömten herbei. Mit Kind und Kegel waren die Besucher erschienen. Familien, aber auch Herrentagsgesellschaften, wie eine Gruppe Reinsdorfer Männer um Wolfgang Neubert sowie Frank und Ronny Bornschein. Bei herrlichem Sonnenschein herrschte dichtes Gedränge.

„Das Treffen ist ein Muss“

Bereits am Vormittag war das Messe-Gelände mehr als gefüllt. Etwa 80 der urigsten Trecker kamen zusammen. Interessante Modelle aus der legendären Schlepperserie waren zu sehen. Die Oldtimer-Liebhaber aller Traktoren-Fabrikate kamen voll auf ihre Kosten. „Das Treffen ist ein Muss für jeden Fan alter Landtechnik, und ein Besuch lohnt sich allemal“, war von den vier angereisten Lanz-Bulldog- und Oldtimer-Freunden aus Possenhain zu hören. Sie wären schon in Zeddenbach mit ihren Traktoren der Marken Belarus, RS-30 und IHC all die Jahre mit von der Partie gewesen. Ihr Oldtimer-Terminkalender sei jedes Jahr gut gefüllt. Gern lauschten die Possenhainer den Geräuschen der Motoren und atmeten den Duft der alten Dieselrösser ein.

Für die Possenhainer Oldtimerfreunde und ihre historischen Fahrzeuge ist das jährlich stattfindende Treffen in Gleina ein Muss. (Foto: Gudrun Schröder)

Diesel lag nicht nur über Gleina in der Luft. Andreas Beyer aus Balgstädt hat den Kraftstoff womöglich auch im Blut. Er stellte seinen polierten und liebevoll restaurierten IFA Pionier zur Schau. Mit diesem Trecker auf dem Hof seiner Eltern fing alles an. „Seit 1983 ist der Schlepper im Familienbesitz. Mein Vater brachte ihn mal mit, da war ich 21 Jahre alt. Es war der Grundstein für mein Hobby“, erzählte Beyer. Heute sei er 62 Jahre, und noch immer gehört seine Liebe dem IFA vom Baujahr 1958. Außerdem besitze er noch einen RS-09. Den habe er vor zwei Jahren komplett auseinandergenommen und Stück für Stück wieder zusammengeschraubt. „Ich freue mich über die alte Technik. Ich will sie erhalten und muss immer dranbleiben. Es ist schon ein aufwendiges Hobby. Zumal ich noch einen alten Lkw besitze“, berichtete der Balgstädter. Mit 17,5 Kilometer pro Stunde sei er gemütlich nach Gleina getuckert.

Cabrio, Trabant und MZ

Doch nicht nur für knatternde Trecker und Schlepper war das Dorf ein Paradies. Stolze Eigentümer präsentierten unzählige Oldtimer aller Schattierungen: alte Feuerwehrautos, Lkw, Limousinen, Cabrios, Trabants aller Couleur, Motorräder, vom AWO- und BMW-Gespann bis hin zur MZ sowie eine Vielzahl Mopeds aller einstigen Marken. Jeder Oldtimer-Besitzer erhielt von der Gleinaer Weinprinzessin Annalena Oszenda eine Teilnahme-Urkunde mit einer Piccolo-Flasche Sekt.

Die Gleinaer Weinprinzessin Annalena Oszenda überreicht den Teilnehmern des Oldtimer-Treffens die Teilnahme-Urkunde. (Foto: Gudrun Schröder)

Unterstützt wurde sie von den Weinprinzessinnen aus Freyburg, Höhnstedt und Zeitz. Auf dem Platz und im Park boten Händler und Gewerbetreibende ihre verschiedenen Waren an. Dazu war für das leibliche Wohl, allerdings mit Schlangestehen, gesorgt.