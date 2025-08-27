Von Lehrern gemeldete Zusatzarbeit wird in Tausenden Fällen vorerst nicht bezahlt. Es gebe Überprüfungsbedarf, heißt es aus dem Ministerium. Sind unklare Regeln schuld?

Mehrarbeit sichert in vielen Schulen Sachsen-Anhalts den Unterricht ab.

Magdeburg/MZ - Das Landesschulamt Sachsen-Anhalt hält Tausende von Lehrern abgerechnete Stunden Extra-Arbeit für verdächtig und hat deren Anerkennung vorerst versagt. Diese Fälle müssten „einer erneuten Nachprüfung unterzogen werden“, sagte Ministeriumssprecher Elmer Emig der MZ. Es handle sich um fünf Prozent der insgesamt geltend gemachten Mehrzeiten.