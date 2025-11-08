weather nebel
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Mitteldeutschland
    3. >
  3. Sachsen-Anhalt
    4. >

  4. Sorge um Frauenrechte: CDU-Politikerin aus Sachsen-Anhalt fordert Verbot der Prostitution

Sorge um Frauenrechte CDU-Politikerin aus Sachsen-Anhalt fordert Verbot der Prostitution

Bestraft werden sollen die Freier - Christiane Diehl hält das für den richtigen Weg. Die Landeschefin der Frauen-Union steht damit nicht allein. Eine wichtige Sozialdemokratin warnt.

Von Hagen Eichler 08.11.2025, 06:00
DIe Legalisierung hat die Lage der Prostituierten verschlimmert, ist Christiane Diehl überzeugt.
DIe Legalisierung hat die Lage der Prostituierten verschlimmert, ist Christiane Diehl überzeugt. (Foto: Denny Kleindienst)

Magdeburg/MZ - Nach Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) sprechen sich auch in Sachsen-Anhalt Christdemokraten dafür aus, Prostitution zu verbieten. „Das ist eine riesige menschenverachtende Maschine“, sagte die Landesvorsitzende der Frauen-Union, Christiane Diehl, der MZ. Sie persönlich sei daher für ein Sexkaufverbot. Bei diesem Modell werden nicht Prostituierte, sondern ausschließlich ihre Kunden bestraft.