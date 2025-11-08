Sorge um Frauenrechte CDU-Politikerin aus Sachsen-Anhalt fordert Verbot der Prostitution
Bestraft werden sollen die Freier - Christiane Diehl hält das für den richtigen Weg. Die Landeschefin der Frauen-Union steht damit nicht allein. Eine wichtige Sozialdemokratin warnt.
08.11.2025, 06:00
Magdeburg/MZ - Nach Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) sprechen sich auch in Sachsen-Anhalt Christdemokraten dafür aus, Prostitution zu verbieten. „Das ist eine riesige menschenverachtende Maschine“, sagte die Landesvorsitzende der Frauen-Union, Christiane Diehl, der MZ. Sie persönlich sei daher für ein Sexkaufverbot. Bei diesem Modell werden nicht Prostituierte, sondern ausschließlich ihre Kunden bestraft.