Bestraft werden sollen die Freier - Christiane Diehl hält das für den richtigen Weg. Die Landeschefin der Frauen-Union steht damit nicht allein. Eine wichtige Sozialdemokratin warnt.

DIe Legalisierung hat die Lage der Prostituierten verschlimmert, ist Christiane Diehl überzeugt.

Magdeburg/MZ - Nach Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) sprechen sich auch in Sachsen-Anhalt Christdemokraten dafür aus, Prostitution zu verbieten. „Das ist eine riesige menschenverachtende Maschine“, sagte die Landesvorsitzende der Frauen-Union, Christiane Diehl, der MZ. Sie persönlich sei daher für ein Sexkaufverbot. Bei diesem Modell werden nicht Prostituierte, sondern ausschließlich ihre Kunden bestraft.