Sachsen-Anhalts Landkreise haben einen Forderungskatalog an die künftige Landesregierung ab 2026 beschlossen: Die Verwaltungsstrukturen sollen deutlich schlanker werden.

Landkreise in Sachsen-Anhalt fordern eine deutlich schlankere Verwaltung

Götz Ulrich ist der Präsident des Landkreistages Sachsen-Anhalt. Die Kreise fordern tiefgreifende Reformen.

Magdeburg/MZ - Sachsen-Anhalts Landkreise haben in einem gemeinsamen Vorstoß eine schlankere Verwaltung im Bundesland gefordert. „Die Landesregierung wird aufgefordert, eine zweistufige Verwaltung einzuführen und Doppelstrukturen abzubauen“, hieß es in einer Stellungnahme der elf Kreise am Freitag.