In Magdeburg wollten zwei Männer und ein Jugendlicher Waren aus zwei Geschäften stehlen. Beim zweiten Versuch wurden sie geschnappt.

Klautour von zwei Männern und einem Jugendlichen endet auf der Polizeistation

In zwei Geschäften in Magdeburg waren Ladendiebe auf Beutetour.

Magdeburg. – Nach dem Diebstahl in zwei Geschäften in Magdeburg sind Dienstagmittag zwei Männer und ein Jugendlicher geschnappt worden, teilt die Polizei mit.

Der erste Diebstahl hatte sich 12.30 Uhr in der Lübecker Straße ereignet. Dort hatten ein 33-Jähriger, ein 51-Jähriger sowie ein 15-Jähriger zwei Rucksäcke mit Waren voll gepackt, so die Polizei weiter.

Diebestrio auf frischer Tat in Magdeburg erwischt

Vor der Kasse stellte der 15-Jährige einen Rucksack ab, während der 33-Jährige versuchte, mit dem anderen Rucksack den Laden ohne zu bezahlen zu verlassen.

Dies war einem Sicherheitsmitarbeiter nicht entgangen, der das Trio daraufhin ansprach. Der 33-Jährige ließ daraufhin den Rucksack fallen, die drei Diebe ergriffen die Flucht.

Der Sicherheitsmitarbeiter, der die Täter verfolgte, soll dann von dem 33-Jährigen mit einem Stein in der Hand bedroht worden sein, woraufhin er die Verfolgung abbrach.

Ladendiebe bei zweitem Versuch von Polizei festgenommen

Gegen 14 Uhr versuchten die drei Täter mit der gleichen Masche Waren aus einem Geschäft in der Kantstraße zu stehlen. Auch hier wollten sie mit voll bepackten Taschen den Laden verlassen, ohne zu bezahlen.

Der dortige Sicherheitsmitarbeiter konnte die zwei Männer und den Jugendlichen an der Flucht hindern und informierte die Polizei. Die beiden Männer wurden daraufhin festgenommen, so die Polizei.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft wurden die Männer anschließend wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen.