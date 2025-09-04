Das Geschäft für Kunst und Mode am Naumburger Domplatz schließt am Monatsende. Welche Gründe Inhaberin Carmen Hofmann nennt und welche neuen Pläne die Nebraerin verfolgt.

„Carho“ am Domplatz verabschiedet sich - Geschäft für Kunst und Mode schließt Ende September

Die Nebraerin Carmen Hofmann gibt ihr Kunst-und Modegeschäft „Carho“ am Domplatz Naumburg auf.

Naumburg - Es war ein Entschluss, der lange reifte. Im Februar zog letztlich Carmen Hofmann einen Schlussstrich unter eine Herzensangelegenheit. Die Nebraerin schließt am Monatsende ihr Geschäft „Carho“ mit Kunst und Mode am Naumburger Domplatz, das sie seit 2020 in Nachbarschaft des Welterbes führt.