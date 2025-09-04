EIL
Handel in Naumburgs Innenstadt „Carho“ am Domplatz verabschiedet sich - Geschäft für Kunst und Mode schließt Ende September
Das Geschäft für Kunst und Mode am Naumburger Domplatz schließt am Monatsende. Welche Gründe Inhaberin Carmen Hofmann nennt und welche neuen Pläne die Nebraerin verfolgt.
04.09.2025, 09:08
Naumburg - Es war ein Entschluss, der lange reifte. Im Februar zog letztlich Carmen Hofmann einen Schlussstrich unter eine Herzensangelegenheit. Die Nebraerin schließt am Monatsende ihr Geschäft „Carho“ mit Kunst und Mode am Naumburger Domplatz, das sie seit 2020 in Nachbarschaft des Welterbes führt.