  4. 20 Jahre Heizungsservice Denis Sünkel GmbH Janisroda: Brisantes Thema Heizung: Wie Handwerks-Firma Aufgeregtheit am Markt und langen Wartezeiten begegnet

Heizungs- und Sanitärinstallationsbetrieb in Neujanisroda feiert 20-jähriges Bestehen. Wieso anfangs eigenes Schlafzimmer als Büro herhielt.

Von Andreas Löffler 07.08.2025, 04:00
Silke und Denis Sünkel haben ihr Heizungs- und Sanitärinstallationsunternehmen über zwei Dekaden erfolgreich am Markt positioniert.
Neujanisroda - Wenn ein Unternehmen 20-jähriges Geschäftsjubiläum feiern kann, geraten die Beschwernisse der Gründungsphase schnell aus dem Blick – nicht so beim Heizungs- und Sanitärinstallationsbetrieb von Denis und Silke Sünkel in Neujanisroda.