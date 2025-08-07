Heizungs- und Sanitärinstallationsbetrieb in Neujanisroda feiert 20-jähriges Bestehen. Wieso anfangs eigenes Schlafzimmer als Büro herhielt.

Brisantes Thema Heizung: Wie Handwerks-Firma Aufgeregtheit am Markt und langen Wartezeiten begegnet

Silke und Denis Sünkel haben ihr Heizungs- und Sanitärinstallationsunternehmen über zwei Dekaden erfolgreich am Markt positioniert.

Neujanisroda - Wenn ein Unternehmen 20-jähriges Geschäftsjubiläum feiern kann, geraten die Beschwernisse der Gründungsphase schnell aus dem Blick – nicht so beim Heizungs- und Sanitärinstallationsbetrieb von Denis und Silke Sünkel in Neujanisroda.