In der Reihe „Alt und Jung im Unternehmen“ machen wir heute bei einem der großen regionalen Arbeitgeber Station: Bei der Mütze & Rätzel GmbH in Wohlmirstedt sind handfeste Leute gefragt.

Wohlmirstedt - Welche Erwartungen haben junge Menschen an ihren Job, welche Visionen? Wie blicken „alte Hasen“ auf ihren bereits zurückgelegten Berufsweg? In einer losen Reihe besucht Tageblatt/MZ Unternehmen an Saale und Unstrut, um dort mit Beschäftigten verschiedener Generationen ins Gespräch zu kommen – diesmal bei der Mütze & Rätzel Bauunternehmen GmbH in Wohlmirstedt. Die auf Straßen- und Tiefbau spezialisierte Firma beschäftigt gegenwärtig 225 Mitarbeiter, darunter gut 20 Azubis.

„Will im Leben etwas leisten“: Seit drei Jahrzehnten Verantwortung als Polier

„Brauer, Maurer, Straßenbauer.“ Als der 63-jährige Uwe Füger, seit 32 Jahren bei Mütze & Rätzel, im Telegrammstil seinen ungewöhnlichen beruflichen Werdegang umreißt, weckt dies sofort die Aufmerksamkeit von Devin Barnasch. Der 16-Jährige hat im vergangenen August sein erstes von drei Lehrjahren als Straßen- und Tiefbauer in dem Betrieb begonnen. „Mit der Wende war ich beruflich von Brauer auf Maurer umgestiegen; doch weil mir auch da so ein bisschen die Entwicklungsperspektive fehlte und ich im Leben etwas leisten wollte, habe ich im Oktober 1992 bei Mütze & Rätzel als Straßenbautechniker angefangen“, schildert der „alte Hase“ seinen Weg ins Unternehmen, dem er bis heute die Treue hält. Und in dem er seine Ambitionen nach einer herausgehobenen Position mit mehr Verantwortung auch alsbald zu realisieren vermochte: Seit gut drei Jahrzehnten hat Füger an den jeweiligen Einsatzorten als Polier den Hut auf der Baustelle auf.

Lohn kommt zuverlässig in Wohlmirstedt - über die Jahre ordentliche Steigerung

Mehr noch: Seine drei Söhne Christoph, Lars und Tobias sind ihm ins Unternehmen gefolgt und ebenfalls bei Mütze & Rätzel beschäftigt, einer hat es sogar zum Bauleiter und Prokuristen gebracht. „Ich habe hier gute Kollegen, ein gesundes Arbeitsklima, der Lohn kommt zuverlässig und es hat da über die Jahre auch eine ordentliche Steigerung gegeben“, zählt Uwe Füger die Pluspunkte aus seiner persönlichen Sicht auf. Und die Arbeit sei interessant, obwohl zwischen Hochbau, seinem Metier als Maurer, und Straßenbau ein großer Unterschied bestehe. Mittlerweile würden sie sich bei Mütze & Rätzel sogar mit dem Thema Rohrleitungsbau befassen.

Anpacken statt Rumsitzen: 16-Jähriger entscheidet sich für Lehre bei Mütze & Rätzel

Sein fast fünf Jahrzehnte jüngerer Kollege Devin Barnasch hat über ein Schulpraktikum ins Unternehmen gefunden. Für ihn war die Wahl aus mehreren Gründen naheliegend: „Im Vergleich zum ewigen Rumsitzen in der Schule macht mir die Arbeit hier richtig Spaß“, sagt der junge Mann und gibt sich als ein eher handfest gepolter Zeitgenosse zu erkennen. „Außerdem bin ich zu Fuß in zehn Minuten im Betrieb“, so der junge Mann, der in Wohlmirstedt wohnt.

Nach anfänglicher theoretischer Unterweisung im Überbetrieblichen Ausbildungszentrum, sprich der Berufsschule in Holleben bei Halle hat Barnasch nun auch seine erste Praxisphase auf einer Baustelle in Amsdorf hinter sich. „Wir haben die Straßen und Wege um das dortige Romonta-Werk erneuert. Ich konnte dort das erste Mal pflastern, Borde setzen und auch ein bisschen Maschinen fahren“, erzählt er begeistert.

Andreas Reiche (r.) ist Geschäftsführer der Mütze & Rätzel GmbH in Wohlmirstedt, Raik Bernhardt ist Prokurist und Personalverantwortlicher. (Foto: Andreas Löffler)

Digitalisierung und hochmoderne Maschinentechnik entlasten von schwerer körperlicher Arbeit

Letzteres ist das Stichwort für Uwe Füger, die großen Veränderungen im eigenen Tun anzusprechen. „Klar hatten wir früher auch ’nen Bagger und ’ne Walze. Doch ansonsten war viel mehr körperlich anstrengende Arbeit angesagt, die heute von Technik erledigt wird. Und auch da hat sich viel getan. Wo früher zwei Kollegen eine halbe Stunde damit zubrachten, Anbaugeräte wie einen Greifer zu wechseln, ist das heute dank moderner Schnellwechselsysteme in fünf Minuten erledigt. Auch die Digitalisierung hat Einzug gehalten, Aufmaße, Tagesberichte und Fotos werden per OneDrive übermittelt.“