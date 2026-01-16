Aus der Bevölkerung kamen zuletzt mehrfach Hinweise auf unzulässige Böllerei in Teilen Naumburgs. Nun handelt die Stadt in Abstimmung mit Polizei und dem Burgenlandkreis. Sie hofft auf Informationen - um einzuschreiten.

Naumburg/Bad Kösen/mhe. - Die Polizei sowie die Ordnungsämter von Kreis und Stadt haben sich in den vergangenen Wochen mehrfach zur Problematik unzulässigen Böllerns in den Stadtgebieten von Naumburg und Bad Kösen abgestimmt. Hintergrund seien seit Monaten zunehmende Hinweise aus der Bevölkerung, die jedoch aktuell in der Praxis schwer nachzuverfolgen sind, teilt die Stadt Naumburg mit.

Behörden kündigen Kontrollen an

In einem abschließenden Arbeitsgespräch haben sich demnach alle beteiligten Behörden auf eine neue gemeinsame Vorgehensweise verständigt. Künftig sollen demnach alle Meldungen über Böllerei zentral erfasst werden, „um Schwerpunktbereiche besser identifizieren und gezielt kontrollieren zu können“. Hierzu wurde eigens eine E-Mail-Adresse eingerichtet. „Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, über diesen Weg mitzuteilen, wann und wo Knalleffekte wahrgenommen wurden. Eine kurze Ortsangabe, der ungefähre Zeitpunkt sowie weitere Hinweise erleichtern die Auswertung“, so die Stadtverwaltung.

Auf Grundlage der Meldungen würden Polizei und Ordnungsamt gemeinsame Kontrollfahrten in den erkannten Schwerpunktzonen durchführen. Ziel sei es, Verursacher festzustellen, ordnungswidrige Handlungen zu unterbinden und das Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung zu stärken.

Schäden für Mensch und Tier

Neben der rechtlichen Bewertung betonen die Behörden auch die erheblichen Auswirkungen unzulässiger Böllerei auf die Allgemeinheit. „Plötzliche, laute Knallgeräusche stellen insbesondere für Haustiere und Wildtiere eine erhebliche Belastung dar. Sie führen zudem immer wieder zu Störungen von Menschen, die im Schichtdienst arbeiten oder sich in der Nacht erholen müssen. Auch ältere Personen oder Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen reagieren häufig sensibel auf unvermittelte Lärmereignisse“, so die Stadt. Darüber hinaus trage das unkontrollierte Abbrennen von Pyrotechnik zur Umweltbelastung bei – durch Rückstände, Feinstaub und Verschmutzungen im öffentlichen Raum.

Die Polizei und die Ordnungsämter appellieren an die Bevölkerung, verantwortungsvoll zu handeln und auf das unerlaubte Zünden von Pyrotechnik zu verzichten: „Rücksichtnahme und umsichtiges Verhalten tragen wesentlich zu Sicherheit und friedlichem Zusammenleben in der Stadt bei.“

Für Rückfragen steht das Ordnungsamt der Stadt Naumburg zur Verfügung unter [email protected] und per Telefon 03445/27 33 40. Über diese Mailadresse können Böllerereignisse gemeldet werden: bö[email protected]