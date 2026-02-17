weather schneeregen
Halle (Saale), Deutschland
„Passend“ zu Spielen von Mailand und Cortina d’ Ampezzo Biathlon-Legende in Tauhardt: Wie Finnelauf-Organisatoren Vierfach-Olympiasieger Sven Fischer als Gast gewannen

Auf einem einigermaßen ungewöhnlichen Weg gelingt es den Organisatoren des Finnelaufs, den Vierfach-Olympiasieger als Stargast ihrer Abendveranstaltung am 24. April 2026 zu verpflichten.

Von Andreas Löffler 17.02.2026, 06:14
Biathlon-Vierfach-Olympiasieger Sven Fischer ist diesjähriger Stargast bei der Veranstaltung am Vorabend des traditionellen Finnelaufs.
Biathlon-Vierfach-Olympiasieger Sven Fischer ist diesjähriger Stargast bei der Veranstaltung am Vorabend des traditionellen Finnelaufs. (Foto: Veranstalter)

Tauhardt/Billroda - Das nennt man wohl perfektes Timing: So ziemlich genau zur Halbzeit der gegenwärtig stattfindenden Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d’ mpezzo warten die Organisatoren des alljährlichen Finnelaufs, der im Jahr 2026 am Samstag, 25. April, stattfinden wird, mit einer spektakulären Nachricht auf.