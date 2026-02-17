Auf einem einigermaßen ungewöhnlichen Weg gelingt es den Organisatoren des Finnelaufs, den Vierfach-Olympiasieger als Stargast ihrer Abendveranstaltung am 24. April 2026 zu verpflichten.

„Passend“ zu Spielen von Mailand und Cortina d’ Ampezzo

Biathlon-Vierfach-Olympiasieger Sven Fischer ist diesjähriger Stargast bei der Veranstaltung am Vorabend des traditionellen Finnelaufs.

Tauhardt/Billroda - Das nennt man wohl perfektes Timing: So ziemlich genau zur Halbzeit der gegenwärtig stattfindenden Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d’ mpezzo warten die Organisatoren des alljährlichen Finnelaufs, der im Jahr 2026 am Samstag, 25. April, stattfinden wird, mit einer spektakulären Nachricht auf.