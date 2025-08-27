weather regenschauer
Die Eigentümerin und langjährige Betreiberin des Gasthauses Pretzsch in Zscheiplitz hat ihr Objekt zum Verkauf ausgeschrieben. Findet die Immobilie für 1,5 Millionen Euro einen Käufer?

Von Andreas Löffler 27.08.2025, 16:56
Das Gasthaus Pretzsch, zu dem neben Gast- und Betriebsräumen auch zwei Wohnungen und mehr als 2.000 Quadratmeter Grundstück zählen, steht zum Verkauf. (Foto: Andreas Löffler)

Zscheiplitz - „Man muss das ja langfristig angehen“, sagt Gabi Schnee und kommt damit einer entsprechenden Frage zuvor. Zwar hat die langjährige Wirtin das von ihr zu einer der bekanntsten gastronomischen Adressen der Region gemachte Gasthaus Pretzsch im Freyburger Ortsteil Zscheiplitz auf dem Webportal „.immobilienscout24.de“ zum Verkauf ausgeschrieben, rechnet aber offenbar selbst nicht mit dem raschen Zustandekommen eines Deals.