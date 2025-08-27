Gasthaus Pretzsch in Zscheiplitz Bekannte gastronomische Adresse steht zum Verkauf: Welche Beweggründe Wirtin Gabi Schnee nennt
Die Eigentümerin und langjährige Betreiberin des Gasthauses Pretzsch in Zscheiplitz hat ihr Objekt zum Verkauf ausgeschrieben. Findet die Immobilie für 1,5 Millionen Euro einen Käufer?
27.08.2025, 16:56
Zscheiplitz - „Man muss das ja langfristig angehen“, sagt Gabi Schnee und kommt damit einer entsprechenden Frage zuvor. Zwar hat die langjährige Wirtin das von ihr zu einer der bekanntsten gastronomischen Adressen der Region gemachte Gasthaus Pretzsch im Freyburger Ortsteil Zscheiplitz auf dem Webportal „.immobilienscout24.de“ zum Verkauf ausgeschrieben, rechnet aber offenbar selbst nicht mit dem raschen Zustandekommen eines Deals.