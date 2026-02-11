Die Hoffnungen darauf, dass das Kurstadt-Wahrzeichen millionenschwer saniert werden kann, sind geplatzt. Dabei ist Hilfe überfällig. Doch es gibt auch eine gute Nachricht für Bad Kösen.

Bad Kösen. - Als Mitte vorvergangenen Jahres auf einem kleinen Feld am Gradierwerk in Bad Kösen Schwarzdorn herausgenommen wurde, um ihn durch gespendetes neues Material aus Kleinheringen zu ersetzen, da stimmte ein erster Blick „unter die Haube“ optimistisch: Das Gebälk sieht gut aus, scheint nicht durch Umwelteinflüsse und Sole angegriffen zu sein. Doch ein statisches Gutachten offenbarte nachfolgend anderes: Das Gradierwerk ist perspektivisch nicht standsicher. Burkhard Jarzyna, Geschäftsführer der Kurbetriebsgesellschaft Naumburg/Bad Kösen, machte das jetzt noch einmal deutlich – zur Sitzung des Ortschaftsrates Bad Kösen am Dienstag, zu der er eingeladen war, um Fragen rund um den Kurbetrieb zu beantworten. Auch Naumburgs Oberbürgermeister Armin Müller (CDU) äußerte sich dazu.