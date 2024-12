Eckartsberga. - Theoretisch gab es schon vor einem Jahr keinen Zweifel mehr daran, dass die Ortsumfahrung für Eckartsberga nicht nur die kürzeste, für Mensch und Umwelt verträglichste und die günstige von drei untersuchten Varianten sein wird. Praktisch kommt nun dafür auch die Bestätigung vom Bund, was heißt: Die für die Finnestadt so wichtige Trasse wird südöstlich auf 2,2 Kilometern Länge an dieser vorbeiführen und die B87 ungefähr zwischen Reisdorfer Holz im Osten und dem einstigen Eckartsbergaer Bahnhof im Süden verbinden. Die Strecke verläuft maßgeblich in Sachsen-Anhalt, teils auch direkt auf der Landesgrenze zu Thüringen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.