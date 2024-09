Ein Autofahrer hat am Naumburger Marienring ein Verkehrsschild und einen Laternenmast beschädigt und setzte seine Fahrt einfach fort. Doch Zeugen sahen den Vorfall und riefen die Polizei.

Fahrerflucht in Naumburg

Naumburg/tra - Nach einem Zeugenhinweis haben Polizeibeamte am Mittwoch Ermittlungen zu einem Verkehrsunfall am Marienring in Naumburg aufgenommen. Der Führer eines Pkws stieß beim Abbiegen mit einem Verkehrsschild sowie einem Laternenmast zusammen und beschädigte diese.

Der Fahrer unterließ es jedoch, dies pflichtgemäß zu melden und setzte seine Fahrt fort. Mithilfe von Zeugenaussagen ist es der Polizei gelungen, einen Tatverdächtigen zu ermitteln.