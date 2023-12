Austausch übers Lernen - Weshalb Bibliothekarinnen aus Litauen in Naumburg weilen

Fachbereichsleiter Lars-Peter Maier begrüßt die 15 Bibliothekarinnen, die während ihres mehrtägigen Aufenthaltes in der Region auch die Naumburger Stadtbibliothek besuchen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Naumburg - Deutsch, Englisch, Litauisch: Nicht alle Tage hört man in der Naumburger Stadtbibliothek drei verschiedene Sprachen – und in dieser besonderen Kombination. Grund ist der Besuch einer Gruppe Bibliothekarinnen aus Litauen. Die Einrichtung in der Salzstraße bildete dabei eine der Stationen eines mehrtägigen Aufenthaltes, der vom europäischen Bildungsprogramm „Erasmus+“ unterstützt wurde.