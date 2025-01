Die Feuerwehr holt sechs junge Menschen von einem Baukran in 70 Metern Höhe, eine Person flüchtet. Sie kommen aus Jena, doch was wollten sie da oben?

Kleinheringen. - Es ist kurz vor 17 Uhr am Sonntag, als Fußgänger, die gerade unterhalb der Neubaubrücke der Umgehungsstraße zwischen Kleinheringen und Saaleck unterwegs sind, beim Blick nach oben ihren Augen nicht trauen. Auf dem Ausleger des Baukrans in etwa 70 Metern Höhe entdecken sie Menschen, vermutlich Kinder. Angeblich wird auch Pyrotechnik gezündet. Die Passanten wählen den Notruf. Was folgt, ist ein Großeinsatz, den es so nicht alle Tage gibt, denn alarmiert werden nicht nur die freiwilligen Feuerwehren von Bad Kösen und Hassenhausen, sondern neben Polizei und Rettungskräften auch die Höhenretter-Truppe der Zeitzer Feuerwehr. Diese ist schon wiederholt bei Menschenrettungen am Fels unterhalb der Rudelsburg zum Einsatz gekommen.