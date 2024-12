Demnächst soll der Lückenschluss der Saaletal-Brücke der Ortsumgehung Bad Kösen erfolgen. Landesverkehrsministerin Lydia Hüskens schaut bei Besuch noch auf einen drei Meter breiten Spalt. Neben den Bauvorhaben wird vor Ort auch die Carolabrücke in Dresden zum Thema.

„Hochzeit“ vor Weihnachten in Aussicht - 3,75 Meter fehlen noch zum Lückenschluss

Blick auf die Saaletalbrücke der künftigen Ortsumgehung Bad Kösen an einem schönen Tag.

Kleinheringen - 3,75 Meter fehlen an diesem grau-diesigen Donnerstagvormittag noch. „Dann schauen wir mal in den Abgrund“, sagt Verkehrsministerin Lydia Hüskens (FDP), ehe sie mit einem Tross aus Mitarbeitern der beteiligten Firmen sowie der Landesstraßenbaubehörde (LSBB) die Brücke betritt und schließlich in rund 60 Metern Höhe über dem Saaletal auf genau diese Lücke der Brücke blickt.