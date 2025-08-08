Um Trainings auch wettergeschützt anbieten zu können, braucht der junge Ländliche Reitsportverein Westerhausen eine Reithalle. Wie weit das Projekt in dem Thalenser Ortsteil ist, und an welcher überregional bekannten Aktion sich die Mitglieder beteiligen.

Altes Getreidelager wird zur Reithalle – wie ein Harzer Verein das umsetzt

Der Radlader zieht ein Metallgitter über den neuen Reithallensand.

Westerhausen/MZ. - Flink, aber auch äußerst präzise fährt ein Radlader in runden Bahnen durch die große Halle, die der Ländliche Reitsportverein Westerhausen gerade zur Reithalle umbaut. Das Fahrzeug zieht ein Metallgitter hinter sich her, um den neuen Reithallensand glattzuziehen. Bei ihm handelt es sich um ein Gemisch unter anderem aus Quarzsand und Holzwolle. Statt dieser kommen üblicherweise meist Flies-Teilchen zum Einsatz – darauf verzichtet der junge Verein bewusst, hat sich für die ökologische Alternative entschieden.