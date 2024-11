Der nun 34-jährige Trainer des Handball-Drittligisten HC Burgenland blickt auf das Spiel bei der HSG Eider Harde. Im Reisebus geht es am Samstag in den hohen Norden.

Abschlusstraining am Geburtstag: HCB-Coach Kunze will auch einen Sieg feiern

Naumburg. - Der Freitag war für HCB-Coach Fabian Kunze ein ganz normaler: das Video für die Vorbereitung auf den kommenden Gegner fertigschneiden, am Abend Abschlusstraining. Das Übliche halt vor einem Spiel in der dritten Handball-Liga. Am Samstag treffen die Burgenländer in Hohn – bei Rendsburg, westlich von Kiel, auf halbem Weg zwischen Ost- und Nordsee gelegen – auf die gastgebende HSG Eider Harde.