Abgabe für die Feuerwehr? Sollen Bürger zur Kasse gebeten werden?

In Naumburg und Weißenfels wird geprüft: Könnten angesichts knapper Kassen die Bürger an den Kosten für die freiwilligen Retter beteiligt werden?

Naumburg/Weissenfels - Mehrere Millionen Euro bräuchte es, um in den kommenden Jahren in neun Weißenfelser Ortsteilen bestehende Feuerwehrgerätehäuser umfassend zu sanieren oder ganz neu zu errichten. Weil der Kommune das Geld dafür fehlt, erwägt sie nun, die Bürger an den Kosten für die Feuerwehr zu beteiligen.