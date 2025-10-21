Claudia Seifarth und der Kapitän des Kreisoberligisten Blau-Weiß Bad Kösen, Paul Riebel, haben die letzten beiden Runden für sich entschieden. Wetzendorfer und Team aus Freyburg führen in den Gesamtwertungen.

Haben die letzten beiden Tippspiel-Runden und damit jeweils 50 Euro gewonnen: Claudia Seifarth aus Naumburg und der Löbitzer Paul Riebel, Kapitän des Kreisoberligisten Blau-Weiß Bad Kösen.

Naumburg/tok/hbo. - Claudia Seifarth aus Naumburg hat die neunte Runde des regionalen Fußball-Tippspiels von Tageblatt/MZ und damit 50 Euro von der BRU Security GmbH gewonnen. Die 55-Jährige, die zusammen mit Peggy Beier und Heike Knörrich alias „Becherovka16“ auf Platz fünf der Teamwertung liegt, kam als Einzige der insgesamt rund 350 Tipper auf 17 Punkte und verbesserte sich um 54 Positionen auf den elften Platz.

Resultate/Claudia Seifarths Tipps:

SC Naumburg – BW Brehna 2:1/2:1

SV Braunsbedra – FC RSK Freyburg 0:1/3:1

VfB Sangerhausen II – BSC Laucha 4:1/2:0

FSV Klosterhäseler II – Bad Bibra/Saubach 1:3/1:3

VSG Löbitz – Freyburg II/Gleina 0:1/1:2

Reichardtswerben/Markwerben – Balgstädt/Laucha II 7:0/2:1

BW Bad Kösen II - FC ZWK Nebra II 3:1/3:1

ESV Herrengosserstedt – Grün-Weiß Langendorf 4:1/2:0

Blau-Weiß Bad Kösen – FC ZWK Nebra 1:4/3:1

Baumersrodaer SV – Blau-Weiß Borau 1:2/1:2

Bad Kösener Kapitän gewinnt achte Runde

Paul Riebel aus Löbitz hatte in der Woche zuvor die achte Runde des Tippspiels für sich entschieden. Der 27-Jährige, der im sechsten Jahr für Blau-Weiß Bad Kösen in der Kreisoberliga spielt und bei der MBA in Naumburg in der Verwaltung arbeitet, kam als Einziger auf 13 Punkte. Der Gesamtsieger oder die Gesamtsiegerin unseres Tippspiel erhält am Ende der Hinrunde eine BLK-Guthabenkarte im Wert von 500 Euro, spendiert von der Firma ESM.

Resultate/Paul Riebels Tipps:

1. FC Zeitz – SC Naumburg 2:1/2:1

Wengelsdorf II/Zorbau II – ZWK Nebra II 6:0/3:1

VSG Löbitz – TSV Großkorbetha II 1:1/2:2

Sschwarz-Gelb Deuben – FC RSK Freyburg 0:3/1:6

Motor Zeitz – Freyburg II/Gleina 2:2/3:1

SV Kaiserpfalz – Eintracht Profen II 2:5/0:3

Balgstädt II/Laucha II - Klosterhäseler II 2:4/1:3

ESV Herrengosserstedt – SSC Weißenfels II 2:3/1:2

Blau-Weiß Bad Kösen – SV Spora 2:0/2:1

Blau-Weiß Borau – FC ZWK Nebra 4:4/1:3

Stand der Gesamtwertung:

1. Axel Böttger (Wetzendorf) 81

2. Ralf Nebe (Freyburg) 78

3. Malte Fricke (Gernstedt) 74

4. Lucas Hoffmann (Laucha) 73

4. Heiko Richter (Hassenhausen) 73

4. Stefan Bärhold (Lossa) 73

4. Hildegard Haller (Gernstedt) 73

8. Tim Ködderitzsch (Naumburg) 72

8. Sven Spitzer (Wangen) 72

10. Juliane Gorn (Freyburg) 71

Das beste Team der Gesamtwertung bleiben die „Freyburger Jungs“ Ralf Nebe, Tino Jaenisch und Jens Butthof mit nunmehr 72,0 Punkten im Schnitt. Für den Sieg in der Mannschaftsgesamtwertung gibt es am Ende der Hinrunde einen 100-Euro-Gutschein für das Freyburger Sporthaus F.C.Röder.