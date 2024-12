Punkt Mitternacht schlagen am heutigen Dienstag überall Turmuhren an Kirchen und Rathäusern: Ein neues Jahr beginnt – und für Turmuhrenbauer Eckhard Wende aus Zeisdorf nach 32 Jahren im Dienst der Ruhestand.

450 Turmuhren in „Obhut“ - Turmuhrenbauer Eckhard Wende aus Zeisdorf sagt Servus und blickt zurück

Handwerker geht in den Ruhestand

32 Jahre beruflich als Turmuhrenbauer unterwegs: Der Zeisdorfer Eckhard Wende posiert vor der Turmuhr, die seine Werkstatt in Wendelstein krönt.

Wendelstein/Zeisdorf - Wenn am Dienstag zu Mitternacht in der Saale-Unstrut-Region die Turmuhren von Kirchen und Rathäusern pünktlich das neue Jahr verkünden, dann ist das in vielen Fällen nicht zu knapp der Verdienst von Eckhard Wende.