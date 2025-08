Ein 26-Jähriger aus Ostafrika hat am Donnerstag zwei Männer eines Wohlfahrtsverbandes in der Franz-Julius-Hoeltz-Straße mit einem Küchenmesser bedroht. Die Polizei setzte ein Reizstoffgerät ein.

Naumburg/cm - Mehrere Einsatzkräfte der Polizei rückten am Donnerstagnachmittag in die Franz-Julius-Hoeltz-Straße in Naumburg aus. Dort bedrohte ein aus Ostafrika stammender Bewohner zwei Mitarbeiter eines Wohlfahrtsverbandes mit einem Küchenmesser. Die Beamten trafen den Tatverdächtigen in seiner Wohnung an. Da dieser mehreren polizeilichen Aufforderungen nicht nachkam, musste Reizstoff gegen den Mann angewendet werden, teilte ein Sprecher des Polizeireviers Burgenlandkreis am Freitag mit.

Das Messer konnte aufgefunden und sichergestellt werden. Nach einer Begutachtung durch einen Arzt wurde der polizeibekannte 26-Jährige in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Im Rahmen des Einsatzes kam es laut Polizei zu zeitweisen Sperrungen.