Ab 18. Januar dreht sich im Spengler-Museum alles um den Bergbau in Mansfeld-Südharz. Der geht offensichtlich weiter als 825 Jahre zurück. Was Kuratorin Anne Kokles zeigt.

Nappian und Neucke kommen barfuß zu Spengler nach Sangerhausen

Anne-Kathrin Kokles ist die Kuratorin der Sonderausstellung, die ab Sonntag, 18. Januar, im Spengler-Museum zu sehen ist.

Sangerhausen - Das Jubiläumsjahr „825 Jahre Kupferschieferbergbau im Landkreis Mansfeld-Südharz“ gab den Anstoß zu einer Wanderausstellung, die ab kommenden Sonntag, 18. Januar, im Spengler-Museum in Sangerhausen zu sehen ist. Der Museumsverbund „Erlebniswelt Museen“ und seine Kooperationspartner laden zu einer archäologischen Reise durch über 6.000 Jahre Bergbaugeschichte im Landkreis Mansfeld-Südharz ein.