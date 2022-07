Zum letzten Mal Drehorgeln in Merseburg? - Großes Konzert um 15 Uhr in der Stadtkirche

Merseburg/MZ - In der Innenstadt von Merseburg wurde das 25. Drehorgelfest eröffnet. Rund ein Dutzend Drehorgelspieler und Drehorgelspielerinnen aus Mitteldeutschland, Bayern und Nordrhein-Westfalen stellten auf dem Entenplan sich und ihre Orgeln - darunter eine Großorgel - vor und spielten verschiedene Stücke von „Marina, Marina, Marina“ bis „La Paloma“, das durch Hans Albers bekannt wurde. Als Überraschung für Drehorgel-Mucky, Hans-Joachim Bunk, der das Fest organisiert hat, überreichte Günter Rosemann aus Tollwitz Mucky und den Damen unter den Musikern fünf weiße Brieftauben, die diese dann gemeinsam in den Himmel aufsteigen ließen. Mucky hatte angekündigt, dass dies sein letztes Drehorgelfest sein soll. Ob es dabei bleibt?

Beim Drehorgelfest in Merseburg ist am 30. Juli bis zum Nachmittag Musik in der Innenstadt zu hören. Um 15 Uhr findet das traditionelle Konzert in der Stadtkirche statt, um 17 Uhr das Abschlusskonzert auf dem Entenplan.