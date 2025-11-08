Café Rahaus in Merseburg Zu Handwerkskunst aus der Backstube kommt jetzt Kunst aus Schokolade
30 Jahre Café Rahaus in Merseburg werden an beiden Standorten mit einer Jubiläumswoche begangen. Worauf sich Kunden freuen können und wie es im Familienbetrieb weiter geht.
08.11.2025, 12:00
Merseburg/MZ. - 30 Jahre Café Rahaus in Merseburg, dieses Jubiläum feiert der Inhaber und Bäckermeister Thomas Rahaus von Montag, 10. November, bis Sonnabend, 15. November. In seinen beiden Filialen am Neumarkt und in der Halleschen Straße können sich die Kunden auf Rabattaktionen freuen, Kaffee zum Preis wie 1995 bekommen, Frühstücksbuffets genießen, an einem Gewinnspiel teilnehmen und vieles mehr.