30 Jahre Café Rahaus in Merseburg werden an beiden Standorten mit einer Jubiläumswoche begangen. Worauf sich Kunden freuen können und wie es im Familienbetrieb weiter geht.

Zu Handwerkskunst aus der Backstube kommt jetzt Kunst aus Schokolade

Bäckermeister Thomas Rahaus, hier beim Stollen backen, feiert das 30-jährige Bestehen in Merseburg mit einer Jubiläumswoche.

Merseburg/MZ. - 30 Jahre Café Rahaus in Merseburg, dieses Jubiläum feiert der Inhaber und Bäckermeister Thomas Rahaus von Montag, 10. November, bis Sonnabend, 15. November. In seinen beiden Filialen am Neumarkt und in der Halleschen Straße können sich die Kunden auf Rabattaktionen freuen, Kaffee zum Preis wie 1995 bekommen, Frühstücksbuffets genießen, an einem Gewinnspiel teilnehmen und vieles mehr.